Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü, 18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığı belirtilerek, ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediği ifade edildi.

Diş ve diş eti hastalıklarının ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasında olduğu ve hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önemin verilmediği dile getirilen açıklamada, şu bilgelere yer verildi:

"Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerinde edindikleri tutum ve davranışlar, ileriki yaşlarda hem genel sağlıklarını hem de ağız ve diş sağlıklarını şekillendirmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca bu dönemde çocuk ve gençler üzerinde ailelerin, öğretmenlerin ve medyanın da etkili olduğu bilindiğinden ülkemiz genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, ağız diş sağlığının önemine dikkati çekmek ve doğru alışkanlık kazandırmak amacıyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nda etkinlikler düzenlenmektedir."

Diş çürüğünün genel anlamda fermente olabilen şekerlerle tetiklenen ancak davranışla değiştirilebilen bir enfeksiyon olarak kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu tanım, bu hastalığın engellenmesinde ya da oluştuysa erken aşamada durdurulmasında neler yapabileceğimizle ilgili basit önerileri de bize vermektedir. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi, 'hastalığın davranışla değiştirilebileceği' gerçeğidir. Bütün hastalıklar gibi, diş çürüğünü de önlemek, hastalık oluşunca tedavi etmekten daha kolay, ucuz, acısız, pratik ve sağlıklıdır." ifadelerine yer verildi.