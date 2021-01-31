Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek

31.01.2021 10:01

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıklamıştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi.

"MART AYININ ORTASI GİBİ BAZI ŞEYLERİ DEĞERLENDİRMEK DAHA DOĞRU"

İlhan, "Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını kanısındayım. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. Çünkü aşılama ocak ayının ortası itibariyle başladı. Daha aşının 2'nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7'nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

"MUTASYON NEDENİYLE KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN HENÜZ ERKEN"

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs enfeksiyonun 1 yılını doldurduğu halde hala pek çok bilinmezliğin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin, mutasyonu 2 aydır konuşuyoruz. Bir şeye başladıktan sonra tekrar geri adım atmak çok zor oluyor. O nedenle yayılma patenine bakmak gerekiyor. 'Mutasyonlu virüs ne kadar yayılıyor', 'ne kadar çok kişiyi etkiliyor', 'ne kadar ağır hastalık yapıyor' ona göre değerlendirmek gerekiyor. Çünkü mutasyon varsa ve hızlı yayılıyorsa, pek çok alanı etkileyecektir. Şu an 7 binlere çıkan vaka sayımız var. Şu an mutasyonlu virüs olduğu için açıkçası kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesini konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların geldiğimiz aşamada fiziksel mesafe, maske ve hijyene daha çok dikkat etmeleri, özellikle hafta sonlarında evlerde ya da turistik mekanlarda kapalı alanlarda bir araya gelmekten kaçınmaları; bulundukları ortamı da mutlaka temiz havayla havalandırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Sabır sabır nerey kadar: Sabır sabır diyorsunuz ama dalgalarınız bitmiyor, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu dalga diye diye nereye kadar, dalga mı geçiyorsunuz. Üstelik okula gitmeyen çocuklar evde fanusta değil, yine dışarda her yerde, özel okul, kreş, kurslarda zaten yüzyüze eğitim devam ediyor. 20 yaş altı gençler dışarda, çalışıyorsa kısıtlama yok. Çocukların anne-babaları çalışmak için dışarı gidip geliyor, dedeleri camide nineleri parlarda AVMlerde. Bunlara eve virüs getirmiyor da sadece çocukmu virüs getiriyor???? Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
  • Filim kurulu: Bizim bilim kurulunun üşütük tedbir önerileri, milletin bir araya gelmesini daha da artırıyor, cuma akşamından 3-4 aile bir araya geliyor ve güzel bir tatil yapıyor. Oteller full açık ve turizmde bayram havası var, hafta sonu kısıtlamalar otellere, apartlara yaramış durumda. Okul kapalı ama çocuklar okuldan fazla dışarda. Özel okul, kreş, kurs, AVM, camiler de açık. 20 yaş altı çalışıyorsa kısıtlamadan muaf, bu durumda okul terki ve çocuk işçilik arttı. Bilim kurulunun üşütük önerilerine devam.. Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır

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