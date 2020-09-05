Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, sonrası aşının piyasada olma ihtimali yüksek - Son Dakika

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, sonrası aşının piyasada olma ihtimali yüksek

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmalarının ileri aşamalarda olduğunu belirterek, "Yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, antikorların koronavirüs teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığı yönündeki araştırmayı değerlendirdi. Prof. Dr. İlhan, "Vücutta yeterli seviyede antikor olması tekrar o hastalığa yakalanmaktan koruyor demek. Bir hastalıktan korunmak için ya aşı yolu ile antikor üretiyoruz ya da o hastalığın geçirilmesi yolu ile antikor üretilmiş oluyor. Eğer yeterli düzeyde antikor yoksa kişiler tekrardan hasta olabilirler. Bazen duyuyorum, görüyorum çok üzülüyorum. Koronavirüs tanısı almış evde izolasyon koşulu verilmiş ya da yakınlarına karantina koşulu verilmiş; ama vatandaşlar bunu hiç dinlemiyorlar. Dışarıya çıkıyorlar, parka-bahçeye gidiyorlar, 'zaten evdeyim' diye düşünüyorlar. 'Ben koronavirüs geçirdim, iyileştim, dışarıda dolaşabilirim, bana bir şey olmaz' diye düşünmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

'BAŞKA ÜLKELERİN AŞISINA GÜVENEMEYİZ'Dünyada yapılan aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi: "Bir aşının bir ülke tarafından üretilip, kullanıma sokulması bizim de kullanıma sokacağımız anlamına gelmiyor. Yurt dışında üretilen tüm aşılar için bizim kendi ülkemizde de onay alınması gerekiyor. Biz başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz. Bu aşıların 'faz çalışmaları' diye ifade ediyoruz ya bu çalışmaların çok hızlı geçerek piyasaya sürülmüş aşılar olabileceği konusunda endişeler var. Bu süreçler öyle kolay bitecek süreçler değil. Bu süreçlerde bakılan koşullardan biri de yan etkiler. Yan etkiler 1 ayda da çıkabilir, 2 ayda da, 3 ayda da çıkabilir. Bu süreçleri tamamlamadıkları için tüm aşılara dikkatli bakmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği aşılar olduktan sonra sorun olmayacaktır" dedi.'TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI İLERİ AŞAMADA'Prof Dr. İlhan, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı onaylı aşı çalışması yapan gruplar olduğuna işaret ederek, "Oldukça ileri aşamada olduklarını söyleyebiliriz. Yine yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 'Aşı piyasaya çıkacak, yüzde yüz koruyacak' diye bir şey söz konusu değil. Aşı yeterli dozda antikor oluşturmazsa bu defa kişiler aşıya bağlı yeterli korumaya da sahip olamayabilir. Her aşı bağışık hale getirmeyebilir kişiyi. Aşı olsa bile vatandaşlarımız süreç iyice azalana kadar koruma önlemlerine dikkat etmesi gerekiyor."'ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI OLMASI'

Prof. Dr. İlhan, dezenfektan satın alırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinerek, dezenfektan kullanımının el yıkamanın yerini tutmadığını söyledi. İlhan "Vatandaşların hatta dezenfektanları satın alan ticari işletmelerin, kamu kuruluşlarının en önemli dikkat etmesi gereken konu dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması. Pek çok korsan dezenfektan da ortaya çıktı. İçlerinde bırakın dezenfektanı normal sudan çok da farklı bir şey olmadığı ortaya çıkmıştı. İçindeki maddeye vatandaşlar çok takılmasınlar. Önemli olan Sağlık Bakanlığı'nın bu maddeyi dezenfektan olarak onaylamasıdır" diye konuştu.