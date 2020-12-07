Toplum Destek Büro'dan anlamlı çalışma

Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplum destekli Polisler öğrencilerle bir araya geldi.

Zoom Uygulaması üzerinden gerçekleşen etkinlikte Toplum destekli Polisler öğrencilere pandemi süreci, güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği ile ilgili bilgiler verdi. Pandemi sürecinde okulların uzaktan eğitime dönüşmesi ile birlikte eskisi gibi okullarda seminer veremeyen toplum destekli polisler Polatlı İmam Hatip Lisesi ve Polatlı Atatürk İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Toplum Destekli Polisler Öğrencilere evde güvenilir internet kullanımı, pandemi sürecinde uygulanması gereken tedbirler ve öğrencilerin polislik mesleğiyle ilgili akıllarına takılan soruları cevaplayarak bilgi vermek üzere Zoom uygulaması üzerinden öğrencilerle bir araya geldiler. Öğrencilerden gelen talepten dolayı mutlu olan toplum destekli polisler öğrencilerde farkındalık oluşturmak, pandemi sürecinde evde eğitim gören öğrencileri motive etmek ve bilgilendirmek için ilçemizdeki diğer okullarda bulunan öğrencilerle iletişime geçeceklerini bildirdiler. - ANKARA