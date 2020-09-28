Toplum Destekli Polis aracıyla çocuklara destek - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğünce içi ve dışı eğitici görsellerle dizayn edilen araçla hem çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerine katkı sağlanıyor hem de polislik mesleği yakından tanıtılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerinin sağlanması, eğitimlerine katkı sunulması ve faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda kreş, ana okulu, ilkokul, milli bayramlarda ve kentte gerçekleştirilecek etkinliklerde proaktif polislik anlayışı açısından çocuk, genç ve toplumun diğer kesimlerini güvenli bir ortam sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılması için bir aracın dışına çizgi film karakterleri, içine ise eğitici malzemeler eklendi.

Çocuk ve gençlerin daha rahat ortamda polis ağabeyi ve ablaları ile zaman geçirebilmeleri için araç içerisinde boyama, kitap okuma ve polis mesleğini tanıtıcı videolar izlenebiliyor.