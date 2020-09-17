Toplum Destekli Polis ekipleri 214 kadına bilgilendirme faaliyeti yaptı - Son Dakika

Toplum Destekli Polis ekipleri 214 kadına bilgilendirme faaliyeti yaptı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik şube ekipleri, 15 Ağustos-15 Eylül arasında 214 kadına Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik şube ekipleri, 15 Ağustos-15 Eylül arasında 214 kadına Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.
Toplum Destekli Polislik ekipleri ayrıca kuaför, taksi durağı, alış veriş merkezleri, cami ve pazar yerlerinde yaptığı 77 bilgilendirme faaliyetleri ile korona virüs salgını ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları hakkında bilgilendirme çalışmaları yaparak toplamda 2 bin 536 adet sticker ve bilgilendirme materyali dağıttı. - KAYSERİ
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