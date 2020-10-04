Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret Polis ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle...

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

Polis ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Fatih'te bulunan Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden ekipler barınakta bulunan hayvanları sevip mama verdi. Ekipler gelen ziyaretçilere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haydi' uygulaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca vatandaşlara emniyet teşkilatının hayvan hakları ihlallerine karşı almış olduğu önlemler hakkında da paylaşımlarda bulunuldu. Vatandaşlar da emniyet ekiplerinin bu ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

"Emniyetin bu çalışmasını çok başarılı buluyorum"

Haydi uygulamasının herkes tarafından kullanılmasını tavsiye eden Özdemir Elvaş, " İnsan hakları, hayvan hakları, doğadaki yaşam değerli şeyler. Bugün de ailemle beraber Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettik. Düzenli olarak ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Her canlının yaşam hakkı vardır. Biz insanoğlu olarak bütün canlılara değer vermemiz gerekiyor. İncitmemiz gerekiyor. Haydi uygulaması çok başarılı bir uygulama. Hayvanların ihtiyacı olduğu zaman bu uygulamayla yardım çağırabiliyorsak, herkesin uygulamayı bilinçli bir şekilde kullanmasını tavsiye ediyorum. Emniyetin bu çalışmasını çok başarılı buluyorum " diye konuştu.

"Polisler patili dostlarımızın da can yoldaşı"

Polis ekiplerinin bu ziyaretinin farkındalık adına çok güzel olduğunu belirten Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, " Kesinlikle satın almayın sahiplenin diyoruz. Bugün polis arkadaşlar bizi ziyaret etti. Haydi uygulamasından bahsettiler. Bu uygulamayı cep telefonuna indirerek hayvan hakları ihlallerini anında ihbar edebiliyoruz. Bu çok önemli bir çalışma. O nedenle herkes Haydi uygulamasını indirsin diyoruz. Barınaklara asla hayvanlarınızı terk etmeyin. Terk edilen her hayvan çok büyük travma yaşıyor. Farkındalık adına bu ziyaret çok güzel. Polisler sadece insanları değil, aynı zamanda patili dostlarımızın da can yoldaşı ve korumak için onlarla çalışmak müthiş bir şey " ifadelerini kullandı.

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika

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