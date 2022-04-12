Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği - Son Dakika
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Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği

12.04.2022 23:53
Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği

Malatya'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri polis-halk işbirliğini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek için mahalle muhtarları ile yakın işbirliklerini sürdürüyor.

Malatya'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri polis-halk işbirliğini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek için mahalle muhtarları ile yakın işbirliklerini sürdürüyor.

Kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görevlerini sürdüren polis ekipleri diğer taraftan ise Polis-halk işbirliğini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek için mahalle muhtarları ile yakın işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Taştepe ve Şehitfevzi Mahalle Muhtarlıkları ziyaret ederek, mahalle muhtarları ile genel güvenlik ve asayiş konularında istişare bulundu.

Polis-halk işbirliğinin önemine dikkat çekildiği ziyaretlerde benzer çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA

Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği
Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği

YORUMLAR
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Toplum Destekli Polislik, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplum Destekli Polis muhtar işbirliği - Son Dakika


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