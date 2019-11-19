Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli Polisler 135 çocuğun okula geri dönmesini sağladı
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Toplum Destekli Polisler 135 çocuğun okula geri dönmesini sağladı

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, suça sürüklenen 400 çocuğu evlerinde ziyaret ederek yaptıkları bilgilendirmede 135 çocuğun okula dönmesini sağladı.

Toplum Destekli Polisler 135 çocuğun okula geri dönmesini sağladı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, suça sürüklenen 400 çocuğu evlerinde ziyaret ederek yaptıkları bilgilendirmede 135 çocuğun okula dönmesini sağladı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklara yönelik risk faktörleri ile ilgili projelerine devam ediyor.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, Risk Altındaki Çocukların Belirlenmesine Yönelik Risk Potansiyeli Haritasının Çıkartılması faaliyeti ile ilgili olarak, Kayseri'deki suça sürüklenen, sokakta çalışan-çalıştırılan ve okula devamsızlık yapan çocukları tespit ederek risklerden korunmasına yönelik eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleri devam ettiriyor.


Hırsızlık, dilencilik yapmak veya yaptırmak, sokakta araçların camını silmek, mendil satmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalara başlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, çocukların tekrardan suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi, sokaklardan çocukların evine dönmesi ve tekrar eğitim hayatına kazandırılması amacıyla tespit edilen 400 çocuğu evlerinde ziyaret ederek aileleriyle görüşmeler yaptı. Yapılan ziyaretlerde; çocuklara ve ailelerine bilgilendirmeler bulunan görevliler, 135 çocuğu ikna ederek okula devam etmelerini sağladı. Çocukların okullara teşvik edilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere de destek olunması amacıyla çocuklara çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.


Ayrıca çocukları sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere dahil eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri sportif açıdan yetenekli çocukları spor kurslarına başlattı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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