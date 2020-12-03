Toplum Destekli polisler, engelli çocukları sevindirdi - Son Dakika

Toplum Destekli polisler, engelli çocukları sevindirdi
03.12.2020 16:41
Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, İl Göç İdaresi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte engelli çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.
Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, İl Göç İdaresi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte engelli çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.
Yenişehir ilçesinde bulunan Özel Yaşam Rehabilitasyon Merkezindeki çocukları hediyelerle mutlu eden polisler, ayrıca yabancı uyruklu engelli çocukları da evlerinde ziyaret edip hediye verdiler. - MERSİN
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