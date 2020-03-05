Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika

Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı

6 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 29 bin vatandaşa Şubat ayında bilgilendirme amaçlı 23 bin broşür ve materyal dağıttı.

Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 29 bin vatandaşa Şubat ayında bilgilendirme amaçlı 23 bin broşür ve materyal dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Şubat ayı içerisinde uygulamaya konulan projeler kapsamında 'Sağlıklı Teknoloji Sonsuz Gelecek, Güven Kapımızda, Şüphe Hayat Kurtarır, Yasemin Çiçekleri' gibi son derece iddialı projelerin yanı sıra, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık gibi konular ile sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplam 233 bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Projeler kapsamında toplum destekli polisler, hane, iş yeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ziyaret ettiler. Yüz yüze çalışma yapan polisler toplam 3 bin 504 bilgilendirme, 20 suç mağduru destek ziyareti ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan engelli çocuklar öncelikli olmak üzere 7 sosyal etkinlik düzenledi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından projelerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı
Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:25:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplum Destekli Polisler Gaziantep'te 29 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]