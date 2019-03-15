Toplum Destekli Polisler Sağlıkçıları Unutmadı
1 saat önce
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan doktorlar ve sağlık çalışanları adına Bilecik İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin'e çiçek takdim edildi. Ziyaret esnasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.
Öte yandan, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının tıp bayramını kutladı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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