Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli Polisler Sağlıkçıları Unutmadı

Toplum Destekli Polisler Sağlıkçıları Unutmadı

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Toplum Destekli Polisler Sağlıkçıları Unutmadı, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan doktorlar ve sağlık çalışanları adına Bilecik İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin'e çiçek takdim edildi. Ziyaret esnasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Öte yandan, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının tıp bayramını kutladı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
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