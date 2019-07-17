Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli polislerden bilgilendirme broşürü
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Toplum Destekli polislerden bilgilendirme broşürü

2 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Toplum Destekli polislerden bilgilendirme broşürü, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimiz Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ne gelen ziyaretçilere sohbet eşliğinde TDP hizmetleri hakkımda dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı. Bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getiren ziyaretçiler tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek bu tür uygulamalarının devamı temennisinde bulundular. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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