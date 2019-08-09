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Toplum Destekli polislerden Kurban Bayramı önlemleri

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemlerle ilgili bir çalışma yaptı.

Toplum Destekli polislerden Kurban Bayramı önlemleri, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemlerle ilgili bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, TDP faaliyetleri kapsamında Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle Bilecik merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde sokaklarda, hayvan pazarının kurulduğu alan içerisinde, işyerlerine, mahalle muhtarlarına, banka görevlilerine dolandırıcılık ve sahte para olayları başta olmak üzere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, ayrıca kurbanlık satışı ve alışı esnasında alınacak önlemler konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. Konu ile ilgili olarak vatandaşlara broşür dağıtımı yapılarak, il genelinde birçok görülebilecek noktalara broşürler yapıştırıldı. - BİLECİK
Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
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