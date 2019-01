Toplum Destekli Polislik Ekipleri Bir Ayda 29 Bin Vatandaşa Ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Aralık 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında 29 bin 21 vatandaşa ulaşırken, çalışmalarda 13 bin 598 adet broşür, afiş ve sticker gibi bilgilendirme materyali dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 15 Aralık 2018- 15 Ocak 2019 tarihleri arasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Açıklamda; "TDP Şube Müdürlüğünce 15 Aralık 2018 - 15 Ocak 2019 tarihleri arasında; 'Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım', 'Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Sıcak Yuvam', 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim', 'Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım', 'Öğrencilerimiz Geleceğimiz', 'Trafikte Eğitimli Çocuklar', 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller', 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi', 'Bir Kalbe Dokunuş', 'At Çiftliği Projesi', 'Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği', 'ÇOGEP (Genç Bakışlar Mutlu Yüzler)' ile TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütülmüştür. ÇOGEP 'Genç Bakışlar Mutlu Yüzler' projesi, 'Şehirde Birlikte Yaşama Kültürü' faaliyeti kapsamında; ilimizde bulunan orta ve lise düzeyindeki okullarda güvenli internet kullanımı, siber suçlar, sosyal medya bağımlılığı, genel güvenlik ve asayiş ile milli birlik ve beraberlik konularında görsel materyallerle bilgilendirme sunumları düzenlenmiştir. Bu amaçla; ortaokul ve lise düzeyindeki 3 okulda 725 öğrenciye yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, öğrencilere 515 tükenmez kalem, 310 şapka, 455 anahtarlık hediye edilmiş, anaokulu düzeyindeki okullarda oto koltuğu, trafik ışıkları ve genel güvenlik konularında görsel ve uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir. Bu amaçla; anaokulu düzeyindeki 3 okulda 180 öğrenciye yönelik görsel destekli uygulamalı eğitimler düzenlenmiş, öğrencilere 180 boyama kitabı, 180 boyama kalemi, 180 polikart, 180 balon hediye edilmiştir. 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' projesi kapsamında; 24 çalışma yapılmış, çalışmalarda 400 vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirme yapılmış, bilgilendirmelerde 220 broşür, 112 sticker dağıtılmış, ayrıca dilencilik mağduru 15 çocuğun ailesi TDP Şube Müdürlüğümüz personelince periyodik olarak ziyaret edilmiş, 9 mağdur çocuğa yönelik Erciyes Dağı kayak etkinliği, İl Emniyet Müdürlüğümüz At Çiftliğinde At Binme etkinliği düzenlenmiştir.



'Trafikte Eğitimli Çocuklar' projesi kapsamında; ilimiz merkezinde bulunan anaokul ve ilkokul düzeyindeki okullara yönelik 7 çalışma yapılmış, 222 öğrenciye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. 'Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım' projesi kapsamında; 6 çalışma yapılmış, 215 vatandaşımıza ulaşılmış, 180 broşür dağıtılmıştır. 'Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım' projesi kapsamında; 4 çalışma yapılmış, 255 vatandaşımıza ulaşılmış, 300 broşür dağıtılmıştır. 'Sıcak Yuvam Projesi (Soba Zehirlenmelerini Önleme)' projesi kapsamında 2 çalışma yapılmış, çalışmalarda 110 vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmış, çalışmalarda 150 broşür, sticker dağıtılmıştır. 'Öğrencilerimiz Geleceğimiz' projesi kapsamında; orta ve lise düzeyindeki okullara yönelik 2 çalışma yapılmış, 370 çocuğumuza bilgilendirme yapılmıştır. TDP Şube Müdürlüğümüz görevlilerince eğitim gördükleri okullarına devamsızlık yaparak eğitimlerini aksatan 14 çocuğun ailesi ve çocuklarla yüz yüze görüşmeler yapılarak çocukların okullarına devam etmeleri sağlanmıştır" denildi.



"Toplantılar hız kesmiyor"



Düzenlenen toplantılar ve katılımlarla ilgili de bilgilerin verildiği açıklamada; "Melikgazi İlçesi Huzur Toplantısı düzenlenmiş olup, toplantıya mahalle muhtarları, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcilerinden oluşan 255 vatandaşımız katılım sağlamış, toplantıda 255 broşür dağıtılmıştır. Yürütülen TDP genel faaliyet ve çalışmalarında; site ve apartman sakinlerine yönelik 2 huzur toplantısı, öğrencilere yönelik 24 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 28 bilgilendirme toplantısı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 5 bilgilendirme toplantısı, esnafa yönelik 14 bilgilendirme toplantısı ve okul aile birliklerine yönelik 5 bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplamda 78 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 6 bin 566 bilgilendirme faaliyeti yapılmış, 106 suç mağduru - destek ziyareti yapılmış, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize yönelik 6 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmiş, nişan, düğün, işyeri açılışı ve taziye olmak üzere 77 sosyal etkinliğe katılım sağlanmış, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik olarak da 89 sosyal yardım faaliyeti yapılmıştır. Mahalle Polislerine sorumluluk bölgelerinde mahalle sakinlerince bildirilen sorunlarla ilgili olarak emniyet birimlerine 26 bildirim ve ilgili belediyelere 15 bildirim olmak üzere toplamda 17 bildirimde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

