Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantılarına Devam Ediyor.
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü güvenlik olgusunda farkındalık oluşturmak ve halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda; Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulunda öğrenci velililerine yönelik olarak ikametten hırsızlık, dolandırıcılık, internet güvenliği, okul güvenliği 155 Polis İhbar Hattının önemi konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplam 105 öğrenci velisinin katılım sağladığı toplantı sonunda görüş alış verişinde bulunularak velilerin soruları cevaplandırıldı.
Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan toplantının çok önemli olduğu dile getirilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
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