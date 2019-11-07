Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinden LÖSEV'e ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri irtibat bürosunu ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette, LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında bilgiler alan TDP Şube Müdürlüğü görevlileri, güvenlik ve asayiş konularında yapılan projeler ve engellilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyulan memnuniyeti aktaran LÖSEV Vakfı yetkilileri, TDP Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Ayrıca TDP Şube Müdürlüğü görevlileri ziyaret sırasında farkındalık oluşturmak ve emniyet teşkilatının yanlarında olduğu mesajını vermek amacıyla maske taktı.