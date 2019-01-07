Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Bina Görevlilerini Bilgilendirdi

Bu kapsamda; 155 Polis İmdatın önemi ve hırsızlık ve dolandırıcılık olayların önüne geçilebilmesi amacıyla Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde apartmanlarda görev yapanbina görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında; bina görevlilerine 155 Polis İmdat, özellikle İkametten Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. 155 Polis İmdatın önemive hangi şüpheli durumlarda 155 Polis İhbar Hattının kullanılması gerektiğinin altı çizilen toplantıdaayrıca internet güvenliği ve genel asayiş konularında da bilgilendirmeler yapıldı.Yaklaşık 40 bina görevlisinin katılım sağladığı toplantı sonunda görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca bina görevlilerinin soruları cevaplandırıldı.