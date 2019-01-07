Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Bina Görevlilerini Bilgilendirdi
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda; 155 Polis İmdatın önemi ve hırsızlık ve dolandırıcılık olayların önüne geçilebilmesi amacıyla Melikgazi
ilçesi Mimarsinan Bahçelievler
Mahallesinde apartmanlarda görev yapan bina görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında; bina görevlilerine 155 Polis İmdat, özellikle İkametten Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. 155 Polis İmdatın önemi ve hangi şüpheli durumlarda 155 Polis İhbar Hattının kullanılması gerektiğinin altı çizilen toplantıda ayrıca internet güvenliği ve genel asayiş konularında da bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık 40 bina görevlisinin katılım sağladığı toplantı sonunda görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca bina görevlilerinin soruları cevaplandırıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi