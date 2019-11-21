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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlıları unutmadı

6 saat önce

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlıları unutmadı Polisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendiBURDUR - Toplum Destekli Polis ekipleri, huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de türkü ve oyun havası eşliğinde eğlendiler.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlıları unutmadı

Polisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi

BURDUR - Toplum Destekli Polis ekipleri, huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de türkü ve oyun havası eşliğinde eğlendiler.

Burdur'da Toplum Destekli Polis ekipleri mahallelerde huzur toplantıları aralıksız devam ederken Burdur Merkez'de bulunan huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etmeyi unutmadılar. Huzur evinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen polis ekipleri yaşlıların gönüllerini kazandı. Polis ekiplerinin huzur evinde kalan yaşlıların morallerini yükseltmek ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için gerçekleştirdiği ziyaretten yaşlılar da memnun kaldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Halil Karagöz ve şube çalışanları yaşlılar ile sohbet edip dertlerini dinlediler. Sohbet koyulaşınca çalan türkü ve oyun havaların eşliğinde hep beraber oynadılar. Polislerin söylediği türkülerle coşan yaşlılar oldukça eğlendi. Huzur evi sakinlerinden Ömer Karakaya, "Bizleri ziyaret ettiniz. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz" deyip kendisi de polislere şiir ve türkü söyledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlıları unutmadı

Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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