Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor
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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor

38 dakika önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını kapı kapı dolaşarak yapıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor, System.String[]

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını kapı kapı dolaşarak yapıyor.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın kendileri ve mülklerini muhtemel olaylara karşı koruması amacıyla korunma refleksi kazandırmak ve polis halk ilişki seviyesini yükseltmek adına faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Kırşehir'de apartmanların girişleri posta kutuları ve apartman sakinleriyle bire bir iletişim kurularak uyarıcı güvenlik çalışmaları yapılıyor.


Vatandaşın şüpheli ve dikkat çekici gördükleri her durumda polisle neden irtibata geçmesi gerektiği anlatılırken yaşanması muhtemel olaylarda da vatandaşın bilinç düzeyinin arttırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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