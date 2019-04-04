Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli Polisten Bilgilendirme Faaliyetleri

Toplum Destekli Polisten Bilgilendirme Faaliyetleri

2 saat önce

Sivas Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin kentte çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Toplum Destekli Polisten Bilgilendirme Faaliyetleri, System.String[]
Sivas Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin kentte çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 19 muhtar, 156 esnaf, 20 resmi kurum ve 21 okulu ziyaret etti. Polisler, 16 farklı bölgede 284 vatandaşa genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Kentteki 6 okulda seminer düzenleyen ekipler, 555 öğrenciye genel güvenlik, arkadaş seçimi, zararlı alışkanlıklar, internet güvenliği gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Ayrıca kapı zili uygulaması kapsamında 227 haneyi ziyaret eden polisler, evden hırsızlığın önlenmesi için vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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