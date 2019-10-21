Son Dakika Haberleri: "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu
Son Dakika Güncel 'Toplum, Kadın ve Şiddet' sempozyumu

"Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu

20 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumuna ilişkin "Bu çalışmanın sonucunda bize düşen görev, elde ettiğimiz bilimsel verilere dayalı olarak etkili, geçerli ve sürdürülebilir politikalar üreterek aziz milletimizin sorunlarına dair çözümleri hayata geçirmektir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumuna ilişkin "Bu çalışmanın sonucunda bize düşen görev, elde ettiğimiz bilimsel verilere dayalı olarak etkili, geçerli ve sürdürülebilir politikalar üreterek aziz milletimizin sorunlarına dair çözümleri hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde 18-20 Ekim'de gerçekleştirilen "Toplum, Kadın ve Şiddet" konulu sempozyumun sonuç bildirgesine ilişkin yazılı açıklama yapan Depboylu, MHP'nin, kadına şiddet konusunu, bilim dünyasıyla irtibat kurarak bilgi şöleni tarzında masaya yatırdığını belirtti.

Depboylu, sempozyumla bir siyasi parti tarafından ilk kez "Toplum, Kadın ve Şiddet" temalarının disiplinler arası olarak ele alındığını ifade etti.

"MHP şiddetin önlenmesinde sorumlu, bilinçli ve kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan Depboylu, bildirilerden çıkarılan sonuçların rapor haline getirilerek milletvekilleri, yerel yönetim birimleri ve teşkilatlarla paylaşılacağını aktardı.

Depboylu, MHP'nin yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan tavrın ortaya konması ve bilimsel çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gereken sorumluluğu daima üstlendiğini ve üstlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Sempozyumun ekip çalışması ve teşkilatların başarısı olduğuna işaret eden Depboylu, "Bu çalışmanın sonucunda bize düşen görev, elde ettiğimiz bilimsel verilere dayalı olarak etkili, geçerli ve sürdürülebilir politikalar üreterek aziz milletimizin sorunlarına dair çözümleri hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.

Depboylu, Bahçeli'nin "100. Yılda Balalar Bilgi Şöleni" adını verdiği 17-19 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek "2. MHP KAÇEP Sempozyumu"na ilgilileri davet etti.

Deniz Depboylu, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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