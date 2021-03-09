Toplum kadınlarla şekilleniyor - Son Dakika

Toplum kadınlarla şekilleniyor

09.03.2021 15:03
Toplum kadınlarla şekilleniyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle BUSKİ bünyesinde çalışan kadın personelle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle BUSKİ bünyesinde çalışan kadın personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın hakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan kadınlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez BUSKİ bünyesinde görev alan kadın personelle bir araya geldi. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerinin de yer aldığı programda, Başkan Aktaş kadınlarla sohbet edip mavi önlüklü çalışanlarla birlikte hazırlanan pastayı kesti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlara yönelik farklı faaliyetler yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, BUSKİ'de 2658 personelin bulunduğunu ve 406 tanesinin kadın olduğunu söyledi. Bir hukuk müşaviri, 1 daire başkanı ve 13 tane şube müdürünün kadın olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, kadınların daha fazla görev almasını arzuladıklarını belirtti.

Yapılan görevin değil, kuruma ne kadar faydalı olduğunun ve neler kattığının önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Kadınlar, anneler toplumu eğiten insanlardır. Toplumun şekillenmesindeki ana unsurlardan birisidir. Ama kadına yönelik şiddet olaylarını da üzülerek görüyoruz. Hiçbir anlayışın, dinin, insanlığın kabul edemeyeceği olaylar. Bunu hiçbir aklın kabul etmesi mümkün değildir. Olumsuz tavırlar kadının değerini asla düşürmez. Peygamber Efendimizin dediği gibi 'Cennet annelerin ayakları altındadır' ve 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir'. İnanıyorum ki benim bir başarım varsa annemin hayır duasının çok faydası olmuştur. Herkesin annesinden hayır duası almasını da naçizane tavsiye ederim. BUSKİ'deki kadın personelimiz her ne görev yaparsa yapsın işin bir ucundan tutarak kurum ve şehir için çalışıyor. Sürece destek veren her bir arkadaşımız çok değerli ve kıymetlidir. Ailenizle, sevdiklerinizle nice sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum" dedi. - BURSA

Toplum kadınlarla şekilleniyor
Toplum kadınlarla şekilleniyor
Toplum kadınlarla şekilleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplum kadınlarla şekilleniyor - Son Dakika


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