Son Dakika Haberleri: "Toplum olarak obeziteye doğru gidiyoruz"
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"Toplum olarak obeziteye doğru gidiyoruz"

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, okulların sorunlarını görüşmek üzere eğitimcilerle bir araya geldi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, okulların sorunlarını görüşmek üzere eğitimcilerle bir araya geldi.
Vali Günaydın, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen "2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı"nda okul müdürleri ve öğretmenlerle buluştu.
Günaydın, burada yaptığı konuşmada, müdürlerin okulların ihtiyaçlarını süratle gidermelerini istedi.
Okulların açıldığı gün öğrencilerin boya kokusu içerisinde, duvarlar boyanırken, kapı pencere değiştirilirken, sıva yapılırken, eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerini doğru bulmadığını vurgulayan Günaydın, çocukların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitime başlamalarını temin edeceklerini belirtti.
Obeziteye dikkat çeken Günaydın, "Toplum olarak obeziteye doğru gidiyoruz. Çocuklarımız maalesef obezite konusunda çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Bu konuda kantinlerimizi iyi denetleyelim. Özellikle kantinlerimizde çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkiyecek satışlardan kaçınalım." dedi.
Bazı velilerin çocuklarını "başarılı okul" diye başka mahallede bulunan okullara kaydettirmeye çalıştığı, bazı okullarda ise başarılı öğrencilerin bir araya toplandığı "özel sınıflar" oluşturulduğu yönünde vatandaşlardan şikayetler aldıklarını anlatan Vali Günaydın, buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi.
Günaydın, eğitimde kaliteyi artırarak sorunları çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:47 Kaynak: AA
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