Toplum polisi, çocuklarla huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdu

MERSİN (İHA) – Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Bir Çocuk Bir Umut' projesi kapsamında gitar ve keman kursu alan çocuklarla huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdu.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak yürütülen 'Bir Çocuk Bir Umut' projesinde gitar ve keman kursu alan çocuklarla birlikte merkez Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ettiler. Burada çocuklarla huzurevi sakinlerini bir araya getiren toplum polisleri, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştı. Huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla buluşmada, çocuklar kemanları ve gitarlarıyla huzurevi sakinlerine mini bir konser de verdi. - MERSİN