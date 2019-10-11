Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla, Kumluca Devlet hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, ruh sağlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



"Merkezimize günlük 15 - 20 hasta geliyor"



Toplum Ruh Sağlığı Uzmanı Psikolog Derya Özbağcı, Kumluca Toplum Ruh Sağlı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derya Özbağcı, "Kumluca Toplum Ruh Sağlığı merkezimiz 15 Ekim 2015 açıldı. 1 Mart 2016 tarihinde ilk hasta kabulü yapıldı. Merkezimizde şizofreni, şizoaffektif, boz, bipolar, organik olmayan psikotik boz hastalıkların tedavi ve bakımını yapıyoruz. 73 ü kadın, 103 ü erkek, 87 bipolar ve 89 psikoz olmak üzere Merkezimizde tedavi gören toplam 176 hastamız var. 9 hastamızın çeşitli nedenlerle kaydı silindi. Merkezimize günlük 15 - 20 hasta geliyor. Gezici ekiplerimiz 69 evi ziyaret ediyor" dedi.



Etkinlikte Sosyal Hizmet Uzmanları Sema Güzel ve Refik Akten'de toplumun ruh sağlığının bozuluma nedenleri ve iyileştirme yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi. - ANTALYA