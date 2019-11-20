Son Dakika Haberleri: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarına sosyal uyum desteği
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarına sosyal uyum desteği

6 saat önce

Rize Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların toplum içerisinde sosyal uyumları artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarına sosyal uyum desteği, System.String[]

Rize Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların toplum içerisinde sosyal uyumları artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ziraat Çay Botanik Bahçesinde düzenlenen kahvaltıya, yaklaşık 15 hasta ile Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Seçkin Karaoğlu, Ebruli Sanat ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cerrahoğlu, diğer ilgili yöneticiler ve sağlık çalışanları katıldı.

Hastalar öncelikle Ziraat Botanik Çay Bahçesi görevlisi Dilek Kansız eşliğinde, botanik çay bahçesini gezerek siyah çayın oluşum serüvenini görme imkanı buldu.

Neslihan Ayan Çeber, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden hizmet alan hastalar ile birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti,

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ise, ilaç tedavisinin yanında günlük hayata dair bu etkinliklerin, hastaların daha iyi iyileşmeleri, sosyal anlamda sorumluluklarını artırmalarını ve ilişki kurmalarını sağlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Rize Devlet Hastanesi, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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