Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin el emekleri sergilendi - Son Dakika
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin el emekleri sergilendi

6 saat önce

Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki kursiyerlerin el emeği ürünlerinden sergi açıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerlerinin el emekleri sergilendi, System.String[]

Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki kursiyerlerin el emeği ürünlerinden sergi açıldı.

Melikgazi Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışı öncesi Kayseri Devlet Hastanesi bünyesindeki merkezle ilgili bilgi verildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, psikolojik rahatsızlığı bulunanların kullandıkları ilaçların uyku yaptığını ve yan etkileri olduğunu, bu sebeple bu hastaları spora, sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini söyledi.

Hastaların hem ilaç tedavilerinin yapıldığını hem de aileleriyle iletişim halinde olduklarını anlatan Altıntop, bir hastaya dokunup yardımcı olarak topluma büyük fayda sağladıklarını dile getirdi.

Merkezde görevli uzman doktor Canan Kılıç ise yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Merkeze devam eden kursiyerler ve yakınları da programda görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerden oluşturulan koro mini konser verdi.

Programın sonunda Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki ahşap boyama, takı tasarım, bez bebek yapımı gibi kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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