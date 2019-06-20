Son Dakika Haberleri: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin sergisi açıldı
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin sergisi açıldı

1 saat önce

Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faydalanıcılarının dönem sonu sergisi açıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin sergisi açıldı, System.String[]
Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faydalanıcılarının dönem sonu sergisi açıldı.
Faikbey Caddesi'ndeki GAMP Konağı yanındaki serginin açılışını Kars Valisi Türker Öksüz, Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu yaptı.
Sergiyi gezen Vali Öksüz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Lazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezini kurduklarını anımsatarak, "Merkezimizde 43 hastaya hizmet vermekteyiz, sergi hastalarımızın el emeği göz nuruyla kendi emekleriyle yaptıkları çalışmalardır. Hastalarımız toplamdan uzaklaşmaması için topluma uyum sağlamaları için yaptığımız çalışmalardır." dedi.
Açılışta, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı Türk bayrağı Vali Öksüz'e hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Kars, Sağlık
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