Son Dakika Haberleri: Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi Gören Hastalar Erciyes'te Doyasıya Eğlendi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi Gören Hastalar Erciyes'te Doyasıya Eğlendi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar Erciyes'te farklı ve güzel bir gün yaşayarak moral buldu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi Gören Hastalar Erciyes'te Doyasıya Eğlendi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar Erciyes'te farklı ve güzel bir gün yaşayarak moral buldu.

Erciyes'teki Kardanadam Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe; Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimleri Uzm. Dr. Canan Kılıç, Uzm. Dr. Yasemin Şimşek ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar ve yakınları katıldı.

Sucuk ekmek ikram edilen etkinlikte;Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar ve yakınlarıgondollara bindirilerek zirveye taşındı. Zirvede açıklama yapan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop,Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastalara böyle bir imkanın sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Hastaların Erciyes'e çıkarılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Altıntop, "Tüm hastalarımız tek tek teşekkür ettiler. Birçoğu ilk kez teleferiğe bindi. Buraya hekim arkadaşlarımızla birlikte geldik. Onlar hastalarımızı topluma kazandırmak için uğraşıyorlar. Erciyes'in de bu anlamda desteği olacaktır. Çünkü Erciyes'i görmek Kayserilileri mutlu eder. Biz de Erciyes'in temiz havasının ve güzelliğinin hastalarımızın ruhsal alemlerinde bir parıltı yaşatmasını hedef edindik" dedi.

Keyifli anların yaşandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Güncel
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