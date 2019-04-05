Son Dakika Haberleri: Toplum Sağlığı Merkezi Bahçesinde Yangın

Toplum Sağlığı Merkezi Bahçesinde Yangın

1 saat önce

Yahşihan ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Toplum Sağlığı Merkezi Bahçesinde Yangın, System.String[]
Yahşihan ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alaaddin Mahallesi'nde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çocukların oyun oynadığı sırada yığın yapılan odunlukta yangın çıktı.

Durumu fark eden Toplum Sağlığı Merkezi personeli itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA

Yahşihan, Güncel
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