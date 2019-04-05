Toplum Sağlığı Merkezi Bahçesinde Yangın
1 saat önce
Yahşihan ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yahşihan
ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Alaaddin Mahallesi'nde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde çocukların oyun oynadığı sırada yığın yapılan odunlukta yangın çıktı.
Durumu fark eden Toplum Sağlığı Merkezi personeli itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA
İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
Stephen Curry Gerçeği! Görmeden Atıyormuş
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu