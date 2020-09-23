Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesi - Son Dakika

Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekiplerince Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesine başlandı.

Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekiplerince Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesine başlandı.

Osmaneli Belediyesi her alanda yaptığı yatırımlar ile ilçede büyük değişim oluştururken, ilçenin her alanda yükselişi sürüyor. Yapılan projeler hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Devam eden projelerimiz ile çok değerli yatırımları gerçekleştirirken, sürdürülebilirliği de sağlıyoruz. İlçemizde yüzde 30 oranında elektrik hatlarının yeraltına alınması için Enerji Bakanımız Fatih Dönmez ve Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın destekleri ile tarihi Lefke sit alanımızda elektrik hatlarının tümünü yer altına aldık. Bu çalışma nedeniyle bozulan yolları bakanlığın destekleri ile yeniden yaptık. Sadece birkaç yerde kanalizasyon bacalarının seviye düzenlemesi işlerimiz kaldı. İtfaiye karşısında dörtyoldan 'U' dönüşünü sağlayacak yeni bir yol açılımı oldu. Bu yolu yakında parke taş olarak düzenliyoruz. Çok keyifli ve çok güzel bir yolla Sakarya Nehri kıyısına sahile ineceğiz. Bu alana Tüm Türk Dünyasını Orta Asya'dan günümüze kadar anlatacak Osman Gazi Parkını 20 bin metrekarelik alanda yapıyoruz. Bu parkımızda bayan ve erkekler için yüzme havuzlarımızda yer alacak. Parkları birleştirerek 6 bin 500 metrekarelik alanda inanılmaz güzel bir sahil şeridi oluşturuyoruz. Toplum Sağlığı Merkezimizin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapıyoruz. Burada planlama aşamasında olduğumuz güzel tesisleri de yakında açıklayacağız. Her şeye rağmen Osmaneli Belediyesi hız kesmeden hastalık döneminde bile hedeflerine yönelik yatırımlarını sürdüren örnek belediyedir. Bu pandemi sürecinde bile yine açılışsız, törensiz 3 otelimizin restorasyonunu tamamladık ve şu an hizmete aldık ve müşterilerimizi ağırlıyoruz. Osmaneli Balaban Meydanında 2 konağımızı Gençlik Merkezi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettik. Yine büyük bir konağımızı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, olarak tahsis ettik. Kelemcioğlu Konağımızı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli MYO Aşçılık bölümüne ve Nezaket Ay Konağınıda Pastacılık bölümü olarak tahsis ettik. Biz Osmaneli Belediyesi olarak 2023 hedeflerimize yönelik olarak hız kesmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalara destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Osmaneli ilçemize katkı sağlayan meclis üyelerimizden Allah razı olsun diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, toplum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplum Sağlığı Merkezi ve eski hal alanında çevre düzenlemesi - Son Dakika

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