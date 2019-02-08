Son Dakika Haberleri: Toplum Sağlığını Gözetmeyen Bir Ticari Stratejiyi Kabul Edemeyiz"

Toplum Sağlığını Gözetmeyen Bir Ticari Stratejiyi Kabul Edemeyiz"

1 saat önce

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasından (İEİS) yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını gözetmeyen, sorumluluktan uzak herhangi bir ticari stratejiyi ve davranışı kabul etmemiz mümkün değildir.

Toplum Sağlığını Gözetmeyen Bir Ticari Stratejiyi Kabul Edemeyiz
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasından (İEİS) yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını gözetmeyen, sorumluluktan uzak herhangi bir ticari stratejiyi ve davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. Kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda, sektörümüzün itibarını etkileyecek her türlü iddianın takipçisiyiz." ifadelerine yer verildi.

İEİS'ten, son dönemde bu ay duyurulacak 2019 yılı sabit avro kuru nedeniyle bazı ilaçların piyasada bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

İEİS'in, ulusal ve çok uluslu firmalardan oluşan 56 üyesiyle, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için çalıştığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üyelerimiz, ilacın toplum sağlığı için önemi konusunda büyük bir duyarlılık ve sorumlulukla hareket etmektedir. Konu Sağlık Bakanlığımızın yakın takip ve değerlendirmesindedir. Sayın Bakanımız süreçle bizzat ilgilenmektedir. İlaç takip sisteminin uygulandığı sektörümüzde, ilacın üreticiden hastaya ulaşıncaya kadar tüm aşamaları izlenmekte, dolayısıyla aksama olması durumunda nereden kaynaklandığının belirlenmesi ve aksiyon alınması mümkün olabilmektedir. İEİS olarak, toplum sağlığını gözetmeyen, sorumluluktan uzak herhangi bir ticari stratejiyi ve davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. Kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda, sektörümüzün itibarını etkileyecek her türlü iddianın takipçisiyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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