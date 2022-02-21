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"Toplum temelli siyaset önemli hale geldi" - Son Dakika

"Toplum temelli siyaset önemli hale geldi"

21.02.2022 09:27
"Toplum temelli siyaset önemli hale geldi"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasal partilerin siyaset yapma ve ilişkilerinde değişikliklere yol açtığını ifade eden Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şenol Durgun, "Türkiye'deki siyaset yapma tarzında önemli bir değişim yaşandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasal partilerin siyaset yapma ve ilişkilerinde değişikliklere yol açtığını ifade eden Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şenol Durgun, "Türkiye'deki siyaset yapma tarzında önemli bir değişim yaşandı. Toplum temelli siyaset şimdiye kadar hiç olmayacak kadar önemli hale geldi" diye konuştu.

İttifak siyasetinin ülkenin modernleşmesiyle başlayan ve hala belli ölçülerde de devam eden kültürcü çatışmaların (Doğu-Batı, din-laiklik vs.) sona ermesine katkı sağladığını belirten Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şenol Durgun, "Çok partili yaşama geçişle birlikte Türkiye'deki siyasette vazgeçilmez tartışma konusu olan ve hatta demokratik siyasetin askıya alındığı ara dönemlerin gerekçesi olarak öne sürülen "rejim elden gidiyor" tartışmalarına partilerin ittifak siyasetleri son verdirdi" dedi.

Prof. Dr. Durgun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyaseten çok farklı dünya görüşlerine sahip olan partilerin yeni sistem içerisinde ideolojik bakışlarından çok, sosyolojik yapıya bağlı olarak iktidarı elde etme faydacılığı yönünde tavır geliştirmek zorunda kalmaları, kültürcü bakışın giderek sönükleşmesine ve ideolojik çizgide siyaset yapmanın önemsizleşmesine yol açtı."

"SİYASET ROMANTİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞTI"

Türk siyasetinde uzun dönem var olan siyaset dışı unsurların siyasal hayata ve kurumlara gölge etmesi durumunun zayıfladığını ifade eden Prof. Dr. Durgun, "Bu durum siyasetin normalleşerek topluma dönük yapılmasını ve romantik duygu ve düşüncelerden uzaklaşarak realist bir boyut kazanmasının önünü açıyor. Ancak bahsedilen normalleşmenin daha da gelişmesi için yapılması gerekenlerden birinin de parti yapılanmasının ve lider sultasının törpülenmesine dönük çalışmaların hız kazanmasına dönük olduğunu ifade etmek gerekiyor. Özellikle parti liderlerinin tartışılmaz ve yanılmaz konumlarının sorgulanmasının önünün açılması delege ve parti üyelerinin parti kararlarında daha çok inisiyatif alacak bir konuma getirilmesiyle mümkün olacak ve bu şekilde siyasetin daha gerçekçi bir zemin üzerinde yapılmasının da önü açılacaktır" şeklinde konuştu.


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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Beykent Üniversitesi, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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