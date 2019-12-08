Son Dakika Haberleri: Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı
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Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı

6 saat önce

Kilis Belediyesi ile Almanya Mannheim Belediyesi arasında Çengel semtinde Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı, System.String[]

Kilis Belediyesi ile Almanya Mannheim Belediyesi arasında Çengel semtinde Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Almanya Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz tarafından Kilis'te Çengel semtinde Mahallesine Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.


Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, " Çengel semtinde yapacağımız Toplum ve Kurs Merkezi'nin protokolünü Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ile Mannheim'da imzaladık" dedi. - KİLİS

Mannheim, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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