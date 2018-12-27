Son Dakika Haberleri: Toplum Yararına Program Başvuruları Devam Ediyor

Toplum Yararına Program Başvuruları Devam Ediyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam olmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor.

Toplum Yararına Program Başvuruları Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam olmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan vatandaşlar 6 ay boyunca Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki işlerde istihdam edecek. TYP programı kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İŞKUR Bilecik Şubesine başvuru yapabileceği belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:34 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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