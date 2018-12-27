Toplum Yararına Program Başvuruları Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam olmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor.
Bilecik
Belediyesi ve Bilecik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) iş birliğinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam olmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor.
Bilecik Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan vatandaşlar 6 ay boyunca Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki işlerde istihdam edecek. TYP programı kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İŞKUR Bilecik Şubesine başvuru yapabileceği belirtildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:34 Kaynak: İHA
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