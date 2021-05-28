'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor' - Son Dakika

'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'

28.05.2021 09:51
'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor', System.String[]

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, asemptomatik vakaların devam ettiğini belirterek, "Toplumda halen yüzde 10 civarında asemptomatik vaka görülüyor.

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, asemptomatik vakaların devam ettiğini belirterek, "Toplumda halen yüzde 10 civarında asemptomatik vaka görülüyor. Sadece başka amaçla gelen hastaya test yapıyorsunuz ve bu pozitifliği görüyorsunuz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, tam kapanma döneminde vakaların düştüğünü dile getirerek, "Olumlu etkisini gördük. 60 binli vakalardan 7 binli vakaları gördük sonrasında dün 9 binli rakamlara gelerek, kıpırdanma oldu. Biz bu etkileri görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tam kapanmanın etkilerinin 1 hafta daha sürmesi lazım. Eğer biz bu süreçte dikkat etmezsek vakalarımız tekrar artmaya başlayabilir. O nedenle maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere bütün kurallara uymamız gerekiyor. Bu kurallara uyduğumuz zaman vakaların olumlu seyrini göreceğiz. Biz buna dikkat etmezsek tekrar kısıtlama gelecek. Yaz dönemi de geliyor. Kısıtlamanın insanların canını sıkacağı kesin. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman da kısıtlamanın geleceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

'EV ZİYARETLERİNİ ERTELEMEK GEREK'Dr. İnal, ev ziyaretlerinin bulaşı artıran en büyük etken olduğunu kaydederek, "Maalesef en büyük sorun, ev ziyaretleri devam ediyor. Bu süreçte vakaların arttığını görebiliyoruz. Ev ziyaretleri ne kadar artarsa vakaların da o kadar artması mümkün. Özellikle 100 binli vaka sayılarına baktığımız zaman bazı illerde bu sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Kayseri de bunlardan biri. Bizim şehrimiz de dahil olmak üzere bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ev ziyaretlerini ertelemek gerekiyor. Dünyada bu virüsü sıfırlayan ülkelere baktığımız zaman iki yöntem var. Biri kurallara uyarak, vakaları sıfırlayabilirsiniz; ikincisi ise aşı. Şu anda bizim aşılama hızımız devam ediyor. Toplumun çoğu aşılandığı zaman da vakalarımızın düştüğünü göreceğiz. Aşılanma süresince bizim bu kurallara uymamız şart" dedi. 'KARANTİNAYA ALINANLAR DIŞARI ÇIKIYOR'Dr. İnal, filyasyon ekiplerine yardımcı olunması gerektiğini söyleyerek, "Vakalar düşüyor ama önemli olan bunun tekrar artmamasını sağlamak. Filyasyon ekiplerimiz Covid-19 tanısı koyulduktan sonra aynı ev halkını karantinaya alıyor. Karantinadan sonra bu kişilerin evden çıkmasının engellenmesi gerekiyor. İnsanların buna uyması şart. Biz etrafımızdan duyuyoruz. Karantinaya alınan kişilerin dışarı çıktığını görüyoruz. Şehirler arası yolculuk yapanlar bile var ki bunlar HES kodu ile yakalanabiliyor. İnsanlar şunu bilmelidir ki hastalığı bulaştırdığınız insan hayatını kaybedebilir" diye konuştu.'BAŞKA AMAÇLA GELEN HASTADA POZİTİFLİĞİ GÖRÜYORUZ'Asemptomatik vakaların toplumda görülmeye devam ettiğini kaydeden Dr. İnal, şöyle konuştu:

"Toplumda halen yüzde 10 civarında asemptomatik vaka görülüyor. Biz laboratuvardaki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, yaklaşık yüzde 10, diye bize bildiriyorlar. Bunlar hiçbir şekilde semptom bildirmeyen vakalar. Örneğin; hastaneye ameliyat için geliyor öncesinde Covid-19 testi alınıyor. Sadece başka amaçla gelen hastaya test yapıyorsunuz ve bu pozitifliği görüyorsunuz. Biz de yaptığımız klinik araştırmalarda ve buraya gelen gönüllülerimizde test yaptığımız zaman yüzde 10 pozitifliği görüyoruz. O pozitiflik içinde de insanların bulaştırıcı olduklarını bilmeleri lazım. Eğer insanlar pozitifken bulaştırıcılığının farkına varmazsa bu sefer de hastalığın yayılımını engelleyemiyoruz."


'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'
'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'

Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor' - Son Dakika


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