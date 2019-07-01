Son Dakika Haberleri: "Toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı ailedir"
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"Toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı ailedir"

24 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Twitter hesabından "#NeslimeDokunma" ve "#AilemizHerŞeyimiz" etiketiyle paylaşım yaptı.
Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturan ailenin, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı olduğunu belirten Erbaş, "Nesli korumak, aileyi korumakla mümkündür. Ailemiz, geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:32 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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