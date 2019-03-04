Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın Kongresi"

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 7 Mart 'ta "5.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 7 Mart 'ta "5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın Kongresi" düzenlenecek.



KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek kongreye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımı bekleniyor.



Açılış konuşmalarının ardından Gümrükçüoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek açılış panelinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfus Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Danış Şenyüz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. M. Emin Balcı konuşma yapacak.



Akademisyenler bildirilerini sunacak



Eş zamanlı üç ayrı salonda üç oturum olarak gerçekleşecek kongrede Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çeşitli disiplinlerden 30'a yakın akademisyen, "Demografik Dönüşüm ve Kadın" teması altında bildirilerini sunacak.



Kongrede, "Evlilik ve Aile", "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı", "Ekonomik ve Siyasal Perspektiften Demografik Dönüşüm", "Dönüşüm Karşısında Ailenin Desteklenmesi", "Yaşlılık ve Yaşlı Bakımı", "Göç ve Sosyal Politikalar", "Kadın Sağlığı ve Doğum" başlıklı oturumlar gerçekleşecek.



Kongrede sunulacak bildirilerle, bu başlıklar etrafında fikir alışverişlerine imkan verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, demografiye dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

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