“Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yürüyecek çok yolumuz var”
18 dakika önce
Türkiye'de yarım aşırı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma-havacılığa kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan Coşkunöz Holding, çalışanlarına Emekçi Kadınlar Günü'ne özel toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir seminer düzenledi.
Türkiye
'de yarım aşırı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma-havacılığa kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan Coşkunöz
Holding, çalışanlarına Emekçi Kadınlar Günü
'ne özel toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir seminer düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50
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