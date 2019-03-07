Son Dakika Haberleri: “Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yürüyecek çok yolumuz var”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yürüyecek çok yolumuz var”

18 dakika önce

Türkiye'de yarım aşırı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma-havacılığa kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan Coşkunöz Holding, çalışanlarına Emekçi Kadınlar Günü'ne özel toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir seminer düzenledi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği adına yürüyecek çok yolumuz var”, System.String[]
Türkiye'de yarım aşırı aşan tecrübesiyle otomotivden savunma-havacılığa kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan Coşkunöz Holding, çalışanlarına Emekçi Kadınlar Günü'ne özel toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir seminer düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50 

Emekçi, Coşkunöz, Türkiye, Ekonomi
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