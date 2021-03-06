Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yürüten isimler ödüllendirilecek - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü tarafından 8 Mart'ta düzenlenecek Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde "toplumsal cinsiyet eşitliği" için başarılı çalışmalar yürüten isimler ödüllendirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü'nün bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği ödül töreni küresel salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek.

Üniversitenin YouTube hesabından yayınlanacak tören 8 Mart'ta saat 20.00'de başlayacak. Gecede, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten ve bunun gerçekleşmesi için öncülük eden isimlere ödülleri verilecek.

Piyano sanatçısı İdil Biret'in canlı performansının yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin gösterisi de programda yer alacak.