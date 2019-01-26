Son Dakika Haberleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Konferansı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Konferansı

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu konferans düzenlendi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu konferans düzenlendi.

Sosyal Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can ve Hukuk Vakfı Başkanı Muharrem Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferans Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi.


Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının insan yapısını göz önüne almadan ele almanın son derece yanlış olacağını aktaran Can, temel değerlerin birbirleriyle karışmasının tehlikeli olacağını ve melez değerler sistemi ile inşa edilen insanların sosyal şizofreniyi artıracağını aktardı.


Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının hangi toplum esas alınarak tanzim edildiğinin sorgulanması gerektiğini belirten Can, toplumun ortak değerler etrafında buluşup kader birliği içindeki bir yapı olduğunu, toplumsal cinsiyet kavramını kendi kültür medeniyet kodlarından esinlenerek oluşturulamadı takdirde toplumsal kimliklerin başka değerler sistemlerinin etkileriyle inşa edileceğine dikkati çekti.


Toplum-cinsiyet kavramının toplumun öngördüğü roller ve sorumluluklardan oluştuğuna işaret eden Can, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği uygulayan ülkelerde kadınlar daha fazla şiddete maruz kalıyor. İntihar oranı ve uyuşturucu kullanım oranları toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları uygulanan ülkelerde daha fazla. Türkiye olarak her yönden sosyal anlamda çökmüş durumda olan bu ülkeleri neden örnek alacağız?"

Programa, Araştırma ve Kültür Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Yaltırak, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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