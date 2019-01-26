Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Konferansı

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Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan 12 Bin Lira Tazminat Kazandı

Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı