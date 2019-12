"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları" söyleşisi Maltepe'de düzenlendi

Maltepe'de 5 Aralık Kadın Hakları Günü sebebiyle "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları" adlı bir söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Feride Acar, katılımcılara kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında bilgiler aktardı.



5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle Maltepe Üniversitesi "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları" adlı bir dizi söyleyişi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Feride Acar katıldı. Söyleşinin gerçekleştiği etkinlikte Maltepe Üniversitesi öğrencilerine konuşan Prof. Dr. Feride Acar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda konuşma gerçekleştirdi.



Söyleşi öncesi açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Feride Acar, kadınlara karşı ayrımcılık ve şiddet konularındaki gelişmeleri, uluslararası normları ve Türkiye'nin uluslararası normlara karşı bulunduğu durumu anlatan bir konuşma yapacağını belirtti. Acar, " Bu tür konuların içinde yaşadığımız günlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlara yönelik şiddet meselesi her gün basında ve gazetelerde gördüğümüz gibi Türkiye açısından can yakan bir noktada. Diğer taraftan bugün konuşmada bahsedeceğim Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi ve de İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Avrupa Sözleşmesi her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin onayladığı birer belgedir. Dolayısıyla buradaki genç toplumun devletimizin onayladığı belgelerde ne dendiğini bilmede çok yarar var. Bu da ümit ediyorum buna hizmet edecek bir etkinlik olacak" dedi. - İSTANBUL