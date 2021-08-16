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Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı - Son Dakika

Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı

16.08.2021 13:36
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı, System.String[]

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu 2019'da başlattığı ve küresel salgın nedeniyle ara verdiği personel eğitimlerine yeniden başladı.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu 2019'da başlattığı ve küresel salgın nedeniyle ara verdiği personel eğitimlerine yeniden başladı.

Eğitimler, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi'nin koordinasyonu ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan'ın sunumu eşliğinde gerçekleşti. Ayrıca eğitim kapsamında belediye personeline; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kitapçığı dağıtılması, eğitimde aktarımı yapılan yasal mevzuatlar bölümünün daha kapsayıcı olması açısından da önemli bir etken oldu.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu eylem planı kapsamında; yılda 2 kez düzenlenen Kadın Buluşmasının 3'üncüsü; 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'de Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantıda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 8 Mart 2020 tarihinde imzaladığı CEMR'in (Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı) gereklerinden biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) süreci değerlendirilecek. - MUĞLA

Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı
Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı

Eşitlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplumsal cinsiyet rolleri eğitimleri yeniden başladı - Son Dakika


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