Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri "Sinema ve Edebiyat"

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri" 2019 Bahar Programı'nda "Sinema ve Edebiyat" başlığıyla sürüyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender), toplumsal cinsiyet tartışmalarına katkı sağlamak üzere düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri" devam ediyor. 6 Mart 2019 – 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında Minerva Palas'ta gerçekleşecek söyleşilerde, edebiyat tarihinde önemli yeri bulunan sinema ve televizyona uyarlanmış bazı romanların da dahil olduğu bir seçki ile, toplumsal cinsiyet kavramının eserlerde ne şekilde konumlandığını incelenecek. Daha sonra bu yapıtların sinema ve TV uyarlamalarından bazılarını ele alarak aynı okumaları görsel malzemeye uyarlanmış hallerinde gözlemleme ve tartışma olanağı bulunacak.

TOPLUMSAL CİNSİYET ESERLERDE NASIL KONUMLANIYOR?

On hafta boyunca, Türk ve dünya sinema ve edebiyat tarihinin tanınmış eserleri incelenecek.

Söyleşiler; Sabancı Üniversitesi'nden ve farklı kurumlardan akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirilecek. Söyleşiye konu olan eserlerde, toplumsal cinsiyetin nasıl konumlandığı, rollerinin nasıl kurgulandığı ve hangi alt metin ve söylemlerle derinleştirildiği üzerinde durulacak.

Bu yapıtların sinema ve TV uyarlamalarının da ele alınacağı seminerlerde, katılımcılar, söz konusu eserlerin görsel malzemeye uyarlanmış hallerini de toplumsal cinsiyet merceğiyle masaya yatırma fırsatı bulunacak.