Toplumsal duyarlılık için köy yollarına düştüler - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi ve Palandöken Gençlik Merkezi, 'Toplumsal Duyarlılık Projesi' kapsamında Kavurmaçukuru Köyü'ne giderek, okul öncesi çocuklara unutulmak etkinlik çalışması yaptırdılar. Palandöken Gençlik Merkezi Maskotu çocukların ilgi odağı oldu.



Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, okul öncesi çocuklarla buluşup, onlara unutamayacakları anlar yaşattı.



Palandöken Gençlik Merkezi ilme Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında önemli bir farkındalığa imza atarak, 'Okul Öncesinde Fırsat Eşitliği Projesi' ni gerçekleştirdiler.



Palandöken Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Erzurum'a 55 kilometre uzaklıktaki Kavurmaçukuru Köyü Anaokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek, minik çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar.



GÖNÜLLÜ FAALİYETLER HIZ KESMİYOR



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesiyle birlikte 2020 yılında da gönüllülük faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, gönüllü gençler ve Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri fırsat eşitliği adına köy yollarına düştü.



Minik yüreklere dokunan gençler, önemli bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirmenin gururu yaşadı.



Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, gönüllü gençler ve Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri Köy okullarındaki imkanları çoğaltarak bir nebze de olsa fırsat eşitliğini sağlamak gayesiyle, Kavurmaçukuru köyündeki öğrenciler için seferber oldular.



Minik çocuklara, eğitici materyal ve kırtasiye malzemelerini okula hediye eden gençler, çocukların gönüllerinde taht kurdular.



Proje yürütücülerinden Okul Öncesi Öğretmenliği 4.sınıf öğrencileri ayni zamanda Genclik Merkezi Gönüllüleri Pınar Kaymış, Sümeyye Boral, Aliye Argundoğan, Elif Güneş ve Dudu Nur İlhan 'Okul Öncesi Fırsat Eşitliği Projesi'nde aktif rol aldı.



SOĞUKTA MİNİK YÜREKLERİ ISITTILAR



Öğretmen Adayı Pınar Kaymış, Kavurmaçukuru köyü anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, onların gönüllerine dokundukları için mutlu olduklarını belirtti.



Kaymış, "Soğuk kış gününde Minik yüreklerin yüzündeki tebessüm bizi çok mutlu etti. Buz minik yürekleri ısıttığımıza inanıyorum. Öğrencilere hediyelerimizi verdik, birlikte etkinlikler yaptık ve onlarla doyasıya eğlendik. Aslında bu gibi gönüllülük faaliyetleri bir yerde de bizi mesleki hayata da hazırlıyor. Bundan sonrada gönüllülük faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.



2020'YE DE GÖNÜLLÜ BİR GİRİŞ YAPTIK



Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, 2020'ye gönüllü bir giriş yaptıklarının altını çizerek, "2019 yılını birçok gönüllülük faaliyetiyle geride bıraktık 2020 ye de gönüllülük faaliyetleriyle hızlı bir giriş yaptık. İnşallah bu yılda gönüllülük faaliyetlerine hızımızı kesmeden devam edeceğiz. Genç Gönüllülerimize gönüllülük faaliyetlerinde destek olmak bizi çok mutlu ediyor.Yeni yılda da ihtiyacı olan köy okullarına elimizden geldikçe ulaşmaya çalışacağız.Minik yüreklerde tebessüm olmaya devam edeceğiz" dedi



Bu arada Palandöken Gençlik Merkezi maskotu minik çocukların ilgisini çekti. Maskota sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, neşeli dakikalar geçirdi. - ERZURUM