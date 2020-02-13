Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor - Son Dakika

Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor

6 saat önce

Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyorDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, mahalle kasabı Kadir Öz (36), okuduğu kitaplardan beğendiği, toplumsal mesaj içeren cümleleri dev afişlere yazdırarak, dükkanının dış cephesine asıyor.

Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, mahalle kasabı Kadir Öz (36), okuduğu kitaplardan beğendiği, toplumsal mesaj içeren cümleleri dev afişlere yazdırarak, dükkanının dış cephesine asıyor. Caddeden geçerken, afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda kasaplık yapan Kadir Öz, okuduğu kitaplardan beğendiği ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde bez afişlere yazdırıyor. Öz, daha sonra bu afişleri dükkanının dış cephesine asarak, yoldan geçenlerin okumasını sağlıyor. Öz, en son olarak yaptırıp, astığı dev afişe, 'Bu dünyayı sarılmak kurtaracak. Hep gülün, yeter ki kalbiniz kirlenmesin' yazdırdı. Kasap dükkanının üzerindeki afişe, caddeden geçenler ise dikkatle bakıyor. Afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. Bazı kişiler de dükkana girip, Öz'e afiş için teşekkür ediyor.

Kasap Kadir Öz, amacının, herkesin yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, "Son zamanlarda ülkemiz deprem ve çığ gibi doğal afetler yaşadı. Ben de okuduğum kitaplarda beğendiğim ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri afişe yazdırıp, vatandaşların okuması için asıyorum. Amacım vatandaşların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak, onları mutlu etmek. Caddeden geçenler, afişi çok beğeniyor, gelip teşekkür edenler bile var. Topluma sadece küçük bir cümleyle mesaj vererek katkıda bulunmaya çalışıyorum" dedi.

Kaldırımdan geçerken, gördüğü afişi beğendiğini dile getiren Hanifi Çağın ise "Güzel bir toplumsal yazı, hoşuma gitti. Cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabımda paylaştım" diye konuştu.

Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi
Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak için sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]