Son Dakika Haberleri: Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı
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Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Niğde'de çevik kuvvet ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Niğde'de çevik kuvvet ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin Hıdırlık mevkisindeki tatbikatında, izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla saldırdı, molotofkokteyli attıkları TOMA'yı ateşe vermek istedi.

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Tatbikatı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy ve şube müdürleri izledi.

Cebeloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, suç ve suçla mücadelede her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Personeli, özellikle toplumsal olaylara müdahalede diri tutmak, reflekslerini artırabilmek amacıyla bu tatbikatı yaptıklarını belirten Cebeloğlu, "İlimizde meydana gelebilecek toplumsal olayda, çevik kuvvet personelinin müdahale ve gözaltına alma yöntemleri, bu tatbikatlarla gösterilmekte. Bu aynı zamanda suç işleme niyetinde olan şahıslara da bir mesajımızdır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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