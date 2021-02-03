Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu'ndan, uyuşturucu mücadelesine destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu'ndan, uyuşturucu mücadelesine destek çağrısı Açıklaması

03.02.2021 14:21
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu'ndan, uyuşturucu mücadelesine destek çağrısı Açıklaması, System.String[]

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) İç Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Dünya Karadağ, uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil, sivil topluma ve tüm toplumsal kesimlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) İç Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Dünya Karadağ, uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil, sivil topluma ve tüm toplumsal kesimlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin ciddi oranda artmasının sivil toplum kuruluşu olarak kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin çalışmalarının yanı sıra STK'ların da bu konuya destek vermesinin önemine değinen Karadağ, "Devletimizin de hassasiyetle üzerinde durduğu bu konularda güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığının önlenmesi için 7/24 çalışan federasyonun, ulaştığı gençleri sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirdiğini anlatan Karadağ, "Uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil, sivil topluma ve tüm toplumsal kesimlere büyük görevler düştüğüne inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle okul önlerinde polis denetimlerinin arttırılmasının önemine işaret eden Karadağ, bağımlılıkla mücadelede ebeveynlere, esnafa ve tüm vatandaşlara büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Dünya Karadağ, uyuşturucu ile mücadele konusunda her türlü göreve hazır olduklarının altını çizdi.

Sivil Toplum Kuruluşları, Uyuşturucu, İç Anadolu, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu'ndan, uyuşturucu mücadelesine destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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